Spire CorpShs Aktie
WKN: 870534 / ISIN: US8485651074
|
14.05.2026 10:01:38
Spire Healthcare shares soar on £1bn takeover offer
Activist investor Toscafund offers £2.50 a share for UK’s largest private hospital operatorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Spire CorpShs
Analysen zu Spire CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: Dow startet schwächer -- ATX deutlich schwächer -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen schließen tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. Der Dow verbucht Abgaben. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.