The Laclede Group Aktie
WKN DE: A2AH7C / ISIN: US84857L1017
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17.11.2026 13:05:00
Spire Inc. Q4 Loss Widens
(RTTNews) - Spire Inc. (SR) announced Loss for its fourth quarter of -$94.6 million
The company's bottom line came in at -$94.6 million, or -$1.60 per share. This compares with -$43.4 million, or -$0.74 per share, last year.
Excluding items, Spire Inc. reported adjusted earnings of -$58.2 million or -$0.99 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 20.6% to $339.4 million from $281.4 million last year.
Spire Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$94.6 Mln. vs. -$43.4 Mln. last year. -EPS: -$1.60 vs. -$0.74 last year. -Revenue: $339.4 Mln vs. $281.4 Mln last year.
Spire expects fiscal 2027 adjusted earnings to be in the range of $5.05–$5.25 per share. Spire expects fiscal 2028 adjusted earnings per share of $6.10–$6.30
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