(RTTNews) - Spire Inc. (SR) announced Loss for its fourth quarter of -$94.6 million

The company's bottom line came in at -$94.6 million, or -$1.60 per share. This compares with -$43.4 million, or -$0.74 per share, last year.

Excluding items, Spire Inc. reported adjusted earnings of -$58.2 million or -$0.99 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 20.6% to $339.4 million from $281.4 million last year.

Spire Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$94.6 Mln. vs. -$43.4 Mln. last year. -EPS: -$1.60 vs. -$0.74 last year. -Revenue: $339.4 Mln vs. $281.4 Mln last year.

Spire expects fiscal 2027 adjusted earnings to be in the range of $5.05–$5.25 per share. Spire expects fiscal 2028 adjusted earnings per share of $6.10–$6.30