The Laclede Group Aktie
WKN DE: A2AH7C / ISIN: US84857L1017
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17.11.2026 13:28:09
Spire Lowers FY27 Adj. EPS Guidance Range; Introduces FY28 Adj. EPS Guidance
(RTTNews) - Spire Inc. (SR) said it now expects fiscal 2027 adjusted earnings to be in the range of $5.05-$5.25 per share, compared with its previous guidance range of $5.40-$5.60 per share. The company said the updated outlook primarily reflects recent regulatory outcomes in Tennessee and Alabama, as well as updated assumptions for weather-normalized margin recovery in Missouri, including continued exposure to variability in fiscal 2027.
Spire expects fiscal 2028 adjusted earnings per share of $6.10-$6.30. The company has increased its long-term adjusted EPS compound annual growth rate target to 6%-8% through fiscal 2031, using the fiscal 2028 guidance midpoint of $6.20 per share as a base.
Spire has also increased its 10-year capital investment plan to $11.8 billion through fiscal 2036. Capital expenditures in fiscal 2027 are expected to total $880 million.
For the fourth quarter, net loss was $94.6 million, or $1.60 per share. This compares with a loss of $43.4 million, or $0.74 per share, last year. Excluding items, Spire reported adjusted loss of $58.2 million or $0.99 per share for the period. Revenue rose 20.6% to $339.4 million from $281.4 million last year.
The Spire board increased the quarterly common stock dividend to $0.865 per share, an increase of 4.8%. This raises the annualized rate by $0.16 per share to $3.46. The dividend is payable January 5, 2027, to shareholders of record on December 11, 2026.
At prior close on NYSE, Spire shares were trading at $88.88.
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