Spirit Airlines Aktie
WKN DE: A1CX36 / ISIN: US8485771021
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02.05.2026 08:29:59
Spirit Airlines, a Pioneer of Low-Fare Flights, Shuts Down
Spirit once upended the industry by offering very low fares but was in its second bankruptcy in two years after years of struggle.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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