Spirit Airlines Aktie
WKN DE: A1CX36 / ISIN: US8485771021
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02.05.2026 22:55:48
Spirit Airlines Cancels All Flights, Stranding Passengers
The budget carrier abruptly canceled flights early on Saturday, leaving passengers to rush to make other plans. “Even if they go back into business, never again,” one traveler said.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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