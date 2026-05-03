03.05.2026 18:06:27

Spirit Airlines’ Demise Could Help Other Airlines

Even in its reduced state, the company played an important role in forcing other airlines to keep fares low, some experts said.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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