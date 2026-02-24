Spirit Airlines Aktie
Spirit Airlines is betting on this air-travel trend as it prepares to emerge from bankruptcy
Spirit Airlines has reached a deal with its creditors and expects to emerge from bankruptcy as a slimmer airline — and one not solely focusing on budget air travelers.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
