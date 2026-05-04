Spirit Airlines Aktie
WKN DE: A1CX36 / ISIN: US8485771021
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04.05.2026 20:34:57
Spirit Airlines is Going Out of Business. Here's What's Next for Investors.
This week, Spirit Aviation Holdings, parent company of Spirit Airlines, began winding down operations.(Because the company has filed for bankruptcy, it now trades as FLYYQ, with the Q added as a warning to investors.)The biggest cause of the company's demise is the rising cost of jet fuel. Due to the Middle East war and the oil supply shock that followed, the price of airline fuel has essentially doubled since the war began in late February, from $85-$90 to $150-$200. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
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