Spirit Airlines Aktie
WKN DE: A1CX36 / ISIN: US8485771021
|
06.05.2026 03:48:28
Spirit Airlines lawyer says high jet fuel prices left carrier no alternative but to shut down
The airline also plans to move ahead with expedited sales of aircraft and equipmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!