Spirit Airlines Aktie

Spirit Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX36 / ISIN: US8485771021

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06.05.2026 03:48:28

Spirit Airlines lawyer says high jet fuel prices left carrier no alternative but to shut down

The airline also plans to move ahead with expedited sales of aircraft and equipmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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