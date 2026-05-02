Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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02.05.2026 08:47:19
Spirit Airlines says they are going out of business
All flights by the troubled US carrier Spirit Airlines have been cancelled, with the company saying it was ending operations "immediately" after talks on government bailout faltered.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,60
|-1,64%
|Spirit Airlines Inc.
|0,99
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