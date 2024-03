Spirit-Aktie -14 Prozent: JetBlue gibt Spirit-Übernahmepläne auf

Unter anderem die behördlichen Genehmigungen könnten bis zum gesetzten Stichtag Ende Juli wohl nicht erfüllt werden, teilte JetBlue am Montag in New York mit. Daher hätten sich beide Unternehmen darauf geeinigt, die 3,8 Milliarden US-Dollar (3,5 Mrd Euro) schwere Übernahme nicht weiterzuverfolgen. Am Finanzmarkt löste dies deutliche Reaktionen aus.

Die Spirit-Aktien verloren im NYSE-Handel nach den Nachrichten zuletzt 14,63 Prozent an Wert auf 5,52 US-Dollar. Für die Papiere von JetBlue ging es hingegen um 4,01 Prozent aufwärts auf 6,73 US-Dollar.

Bereits im Januar hatte JetBlue die Öffentlichkeit auf ein Platzen des Deals vorbereitet. Zuvor hatte ein US-Gericht die Übernahme blockiert, weil es den Wettbewerb in Gefahr sah und Preissteigerungen für Verbraucher befürchtete. Weil das Vorhaben nun geplatzt ist, bezahlt JetBlue nach eigenen Angaben 69 Millionen Dollar.

JetBlue hatte sich im Sommer 2022 nach monatelangem Bieterstreit gegen ihre Billigflug-Rivalin Frontier durchgesetzt und den Zuschlag für den Kauf von Spirit erhalten. Spirits Verwaltungsräte hatten bis dahin lange Zeit das niedrigere Angebot von Frontier vorgezogen, da sie an einer kartellrechtlichen Genehmigung eines Deals mit JetBlue zweifelten.

NEW YORK (dpa-AFX)