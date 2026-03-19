Spirit Aviation Hldgs: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Spirit Aviation Hldgs hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 60,34 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 31,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 806,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 75,850 USD. Im Vorjahr hatten -11,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Spirit Aviation Hldgs mit einem Umsatz von insgesamt 3,80 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -22,73 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at