Spirit Aviation Hldgs präsentierte Quartalsergebnisse

Spirit Aviation Hldgs hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,87 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,93 Prozent auf 958,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Spirit Aviation Hldgs 1,20 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at