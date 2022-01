Spirit of Texas Bancshares: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Spirit of Texas Bancshares hat sich am 27.01.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,550 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Spirit of Texas Bancshares noch ein Gewinn pro Aktie von 0,720 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,19 Prozent auf 32,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,42 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,80 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Spirit of Texas Bancshares im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 128,19 Millionen USD. Im Vorjahr waren 124,81 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,43 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 129,20 Millionen USD prognostiziert worden war.

