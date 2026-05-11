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11.05.2026 11:02:36
Spirit Was the Only Airline in Town. Now What?
Spirit’s presence was a point of pride in Latrobe, Pa., where the security lines were short and airport parking is free. Residents are mourning the loss.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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