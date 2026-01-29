OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|
29.01.2026 13:05:00
Spittelau: Neue Großwärmepumpe soll 16.000 Wiener Haushalte versorgen
"Die neue Großwärmepumpe nutzt ab sofort zusätzlich die Abwärme der Rauchgasreinigung und holt so noch mehr Energie heraus", sagte Wiens Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Bei der Müllverbrennung entstehen heiße Rauchgase, die bei der anschließenden Reinigung Wärmeenergie abgeben, heißt es in der Presseaussendung. Diese Energie wird in eine Wärmepumpe eingespeist. Die neue Großwärmepumpe ermöglicht somit, "Energie zu nutzen, die ansonsten verlorengegangen wäre, wie eben aus Abwärme, die im Stadtgebiet anfällt", ergänzte Gruber. Wien Energie habe 40 Mio. Euro in das Projekt investiert.
Restwärme aus Badewasser und Backöfen
Bis 2040 plane Wien Energie, die erneuerbare Wärmeproduktion erheblich auszubauen. In den vergangenen Jahren habe man laut Eigenangaben begonnen, ungenutzte Abwärmequellen der Stadt Wien zu verwenden, etwa Restwärme aus dem Badewasser der Therme Wien, den Backöfen der Manner-Fabrik und einem Rechenzentrum in Floridsdorf. Um künftig Wärme aus dem Erdinneren unter Wien im Rahmen der Tiefengeothermie zu nutzen, errichte Wien Energie derzeit gemeinsam mit der OMV eine Anlage in der Seestadt Aspern.
Bis 2040 soll laut Angaben der Wien Energie die Wärmeerzeugung für Wien aus Müllverbrennung (21 Prozent), Großwärmepumpen (31 Prozent), Tiefengeothermie (26 Prozent) und einem grünen Kraftwerk (22 Prozent) erfolgen. Um bis 2030 mehr als die Hälfte der Fernwärme aus erneuerbarer Wärme und Abwärme zu erzeugen, plane Wien Energie, 660 Mio. Euro in erneuerbare Wärmeerzeugung und Kreislaufwirtschaft zu investieren.
fhp/kre
ISIN AT0000743059 WEB http://www.wienenergie.at http://www.omv.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OMV AG
|
17:59
|Optimismus in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Wien in Grün: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Wien: ATX Prime am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: ATX Prime zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
29.01.26
|Verluste in Wien: ATX Prime beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Wiener Börse-Handel ATX letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
29.01.26
|Freundlicher Handel: ATX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zuversicht in Wien: So steht der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.at)