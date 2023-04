Spitzenbeamter des US-Finanzministeriums bei OeNB und RBI

Bei seinem gestrigen Aufenthalt in Wien hat sich der hochrangige Spitzenbeamte des US-Finanzministeriums, Brian Nelson, nicht nur mit dem Finanzminister, sondern auch mit dem Chef der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, und der nach wie vor in Russland engagierten Raiffeisen Bank International (RBI) getroffen. Dabei habe er sich Einblicke in die Geschäfte der Bank geholt und sich im Speziellen nach dem Zustand des Russland-Geschäfts erkundigt.

Nelson habe zudem betont, dass es weiter nötig sei, Kanäle für Transaktionen in den Bereichen Energie und Landwirtschaft offen zu lassen. Das teilte die US-Botschaft in Wien in einer Aussendung mit. Nelson ist im US-Finanzministerium für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig. Er ist derzeit laut der Aussendung in Mitteleuropa und Zentralasien unterwegs, um eine bessere Vernetzung zur Durchsetzung der Sanktionen gegen Russland zu erreichen.

bel/sag

ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/ http://www.oenb.at/