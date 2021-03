Spitzengespräch zu Corona-Tests in Betrieben wegen offener Fragen abgesagt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Zwischen der Bundesregierung und der Wirtschaft sind noch entscheidende Fragen zu den von Bund und Ländern geforderten Testungen in Betrieben zu klären. Ein für den Freitag geplantes Spitzengespräch dazu wurde deshalb abgesagt. "Heute ist der Stand noch nicht so, dass das abschließend beraten werden kann", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Es gebe noch zu klärende Fragen. "Wir haben konkrete Erwartungen, dass da ein gesamtgesellschaftlicher Beitrag geleistet werden muss", betonte er.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) erklärte zu dem abgesagten Treffen von Bundesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften, aus Sicht der Wirtschaft seien mit Blick auf eine freiwillige Ausdehnung der Testangebote auch in Unternehmen für ihre Belegschaften "derzeit noch entscheidende Fragen an die Bundesregierung offen".

Dabei gehe es insbesondere um rechtliche und logistische Themen, beispielsweise inwiefern Unternehmen die Testergebnisse ans Gesundheitsamt melden sollten und dürften. Es sei "gut, diese Fragen gemeinsam mit Politik, Gewerkschaften und Verbänden schnell und unbürokratisch zu klären, damit die Wirtschaft einen weiteren Beitrag zur systematischen Pandemieeindämmung leisten kann", hieß es vom BDI.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs hatten bei ihren Beratungen am Mittwoch festgeschrieben, die Unternehmen sollten ihren in Präsenz arbeitenden Beschäftigten jede Woche mindestens einen kostenlosen Schnelltest ermöglichen.

