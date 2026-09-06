Spitzenkandidat Schulze: BSW ist nicht tot

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Spitzenkandidat des BSW in Sachsen-Anhalt, Thomas Schulze, hat sich nach der Landtagswahl kämpferisch geäußert. "Jetzt zeigt es sich ja, dass diese Partei nicht tot ist", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Diese Partei lebt, und das zeigt sich heute an diesem Ergebnis." Es werde ein langer Abend werden. Schulze bekräftigte, dass das BSW im Falle eines Einzugs ins Parlament mit allen Parteien sprechen werde. Das BSW kam in den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF auf 4,8 bis 5 Prozent und musste zunächst um den Einzug in den Landtag zittern./maa/DP/zb