Spitzenspiel beschert TV-Sendern Spitzenwerte

BERLIN (dpa-AFX) - Das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga hat auch den TV-Sendern Sky und ZDF Spitzenwerte beschert. Durchschnittlich 1,99 Millionen Menschen sahen am Samstag den 4:2-Sieg des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund bei Sky, was angesichts der Bezahlschranke des Pay-TV-Senders eine sehr hohe Reichweite ist. Der Marktanteil in der für Medienunternehmen wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 21 Prozent und war nach Angaben des Fachportals "dwdl" so hoch wie noch nie bei einem Sky-Topspiel.

Auch das ZDF profitierte vom Spitzenspiel. Der öffentlich-rechtliche Anbieter, der als erster Free-TV-Sender bewegte Bilder von der Begegnung zeigen durfte, kam mit dem "Aktuellen Sportstudio" nach 23.00 Uhr auf 2,15 Millionen Zuschauer und auf einen Marktanteil von 14,1 Prozent. Das ZDF lag damit deutlich über den üblichen Werten der Sendung.

Trotz des zeitgleichen Spitzenspiels erreichte auch die "Sportschau" am Samstag überraschend viele Zuschauer. Die Zusammenfassungen der übrigen Samstagspartien in der ARD schauten ab 18.30 Uhr durchschnittlich 3,532 Millionen Menschen und sorgten für einen Marktanteil von 17,2 Prozent./mrs/DP/jha