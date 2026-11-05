SPK: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SPK ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SPK die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 24,79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 37,05 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,76 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 18,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at