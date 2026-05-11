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11.05.2026 06:31:29
SPK informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
SPK äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 31,75 JPY. Im Vorjahresviertel waren 37,73 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SPK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,16 Milliarden JPY im Vergleich zu 18,05 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 133,35 JPY. Im Vorjahr waren 123,97 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,50 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 75,25 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 68,72 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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