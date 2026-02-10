SPK: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SPK hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 72,20 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 54,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,64 Milliarden JPY – ein Plus von 13,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SPK 17,24 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at