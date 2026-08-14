SPL Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SPL Industries hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,73 INR. Im letzten Jahr hatte SPL Industries einen Gewinn von 0,310 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SPL Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 194,0 Millionen INR im Vergleich zu 166,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at