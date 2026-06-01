SPL Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SPL Industries lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,37 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 232,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 307,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,43 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 3,38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SPL Industries mit einem Umsatz von insgesamt 695,40 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -49,12 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at