Splash Beverage Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Splash Beverage Group ließ sich am 15.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Splash Beverage Group die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,130 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Splash Beverage Group -0,160 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Splash Beverage Group mit einem Umsatz von insgesamt 5,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at