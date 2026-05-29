Splash Media Infra präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Splash Media Infra hat am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Splash Media Infra 36,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 99,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,030 INR beziffert, während im Vorjahr 0,020 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 157,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 125,01 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 48,59 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at