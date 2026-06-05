Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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05.06.2026 10:14:00
Splitscreen wie bei Android: iOS 27 angeblich mit neuer Funktion
Derzeit lassen sich auf dem iPhone keine zwei Apps gleichzeitig anzeigen. Aus chinesischen Quellen heißt es nun, dass sich das ändern könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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