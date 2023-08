Splunk-Aktie vorbörslich mit Kurssprung: Splunk schlägt Erwartungen im zweiten Quartal - Hype um NVIDIA als Antrieb

Ein besser als erwartet ausgefallenes Ergebnis treibt die Aktien des Plattformbetreibers Splunk vorbörslich an.

Der Plattformbetreiber Splunk übertraf im zweiten Quartal bei Umsatz und bereinigtem Gewinn die Schätzungen der Wall Street. Zudem liegt die avisierte Umsatzspanne für das laufende dritte Quartal über den Prognosen des Marktes. Auch wurde die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr nach oben genommen. Splunk will sich zudem in Zukunft stärker auf den Bereich KI fokussieren. Insbesondere letzteres kommt angesichts der NVIDIA -Euphorie gut an.

Die Splunk-Titel schießen im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 12,96 Prozent nach oben auf 112,88 US-Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)