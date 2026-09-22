Splunk Aktie
WKN DE: A1JV4H / ISIN: US8486371045
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22.09.2026 08:38:00
Splunk lässt KI-Agenten Angriffswege statt Alarme jagen
Splunk stellt auf der .conf26 neue KI-Agenten für Security Operations Center vor, die Prozesse beschleunigen und Angriffsflächen analysieren.
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