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07.10.2026 10:27:00
SPÖ - Koalition beschwört Handlungsfähigkeit
Eine solche soll in den nächsten Monaten vermehrt Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner sein, die Babler bis Jahresende gemeinsam mit Klubchef und Regierungskoordinator Philip Kucher an der Parteispitze zur Seite gestellt wird und dann bis zu einem außerordentlichen Parteitag gemeinsam mit Kucher übernehmen soll. "Wir sehen uns dem Regierungsprogramm verpflichtet", meinte sie am Mittwoch.
Anfang 2027 soll dann Markus Marterbauer für die SPÖ den Vizekanzler machen, sobald seine Gesundheit es zulässt - unterzieht er sich doch derzeit noch einer Krebstherapie. Marterbauer sei seit Beginn der Regierung "bei allem sehr genau informiert" gewesen, weil er in seiner Rolle als Finanzminister "immer genau auf die Zahlen schaut", betonte Holzleitner.
ji/wim
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