SPÖ und Umweltschützer kritisieren GAP-Gesetzespaket

Das Gesetzespaket zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), das die agrarischen Förderungen für die österreichischen Bäuerinnen und Bauern von 2023-2027 regelt, ist nach dem gestrigen Ende der Begutachtungsfrist von mehreren Seiten kritisiert worden. Die SPÖ bemängelte am Dienstag, dass der Entwurf zu intransparent sei und die Fördermilliarden nicht per Gesetz, sondern "mehr oder weniger freihändig" vergeben würden. Auch die Arbeiterkammer und Global 2000 kritisierten den Entwurf.

Ab 2023 sind für Fördermaßnahmen in der Landwirtschaft jährlich rund 2 Mrd. Euro veranschlagt. "Mit den Geldern könnte viel erreicht werden für Verteilungsgerechtigkeit, den ländlichen Raum insgesamt, Klimaschutz und Tierschutz. Nur mit konkreten Zielen ist dies realisierbar. Diese fehlen, was bewirkt, dass das Gesamtpaket als grundsätzlich mangelhaft zu bezeichnen ist", wurde SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Cornelia Ecker in einer Aussendung zitiert. Der Gesetzesentwurf von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) bestehe zudem aus vielen Verordnungsermächtigungen, die unzureichend im Gesetzestext konkretisiert worden seien, so Ecker.

Die Arbeiterkammer (AK) stößt sich daran, dass die bisher existierende Fördermaßnahme "Investitionen in soziale Dienstleistungen" in dem Entwurf sowohl inhaltlich als auch finanziell massiv gekürzt worden sei. So werde die Maßnahme mit 77 Prozent weniger Mitteln als zuvor bedeckt, was de facto deren Abschaffung bedeute. Auch für die Umsetzung der "sozialen Konditionalität", also für bessere Arbeitsbedingungen der Erntearbeiter, fehlten wirksame Regeln, wie Arbeiterkammer und SPÖ unisono kritisierten.

Die AK fordert zudem eine bessere Umsetzung des Arbeitnehmerschutzes. Im GAP-Gesetzespaket fände sich ohnehin nur ein "absolutes Mindestmaß" an arbeitsrechtlichen Bestimmungen, die Arbeitgeber einhalten müssen, damit es nicht zu Kürzungen der GAP-Zahlungen kommt. Diesbezüglich müssten Vorgaben wie die Einhaltung von Lohnvorschriften dergestalt ins Gesetz eingepflegt werden, dass entsprechende Vergehen auch geahndet werden können, hieß es in einer Aussendung.

Die Umweltorganisation Global 2000 kritisierte, dass im Entwurf konkrete Umweltziele fehlten. "Welche konkret messbaren Ergebnisse für Umwelt und Klima mit den GAP-Fördergeldern erzielt werden sollen, ist im Gesetzespaket nicht festgeschrieben", hieß es in einer Mitteilung. Insbesondere gebe es kein ein klares Bekenntnis zur Reduktion der Pestizid-Verwendung. Außerdem fehlten klare, messbare Ziele für die Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen, hieß es.

"Für eine zukunftsfähige Landwirtschaft in der Klimakrise braucht es ein GAP-Gesetz mit verbindlichen quantitativen Zielen. Die Wirkungen der Agrarförderungen auf die Umwelt müssen messbar sein. Die vagen Zielformulierungen in der derzeitigen Fassung sind ungenügend und müssen nachgebessert werden", forderte die Landwirtschaftssprecherin von Global 2000, Brigitte Reisenberger.

tpo/cri

APA