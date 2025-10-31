Spok: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Spok präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,87 Prozent zurück. Hier wurden 33,9 Millionen USD gegenüber 34,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at