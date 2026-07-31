Spok informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Spok lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,91 Prozent auf 35,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at