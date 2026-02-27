Spok legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Spok stellte am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Spok ein EPS von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Spok 33,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,750 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Spok 0,740 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,50 Prozent auf 139,71 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 137,65 Millionen USD erwirtschaftet worden.

