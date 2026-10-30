Spok legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Spok ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Spok die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 33,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at