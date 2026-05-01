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01.05.2026 06:31:29
Spok stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Spok hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 33,2 Millionen USD, gegenüber 36,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,43 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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