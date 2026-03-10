10.03.2026 16:53:38

SPORT/Bereit für Pogacar: Van der Poel mit nächstem Prestigesieg

SAN GIMIGNANO (dpa-AFX) - Der achtmalige Cyclocross-Weltmeister Mathieu van der Poel scheint für das große Duell mit Radstar Tadej Pogacar beim Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo in eineinhalb Wochen gut gerüstet zu sein. Der Niederländer gewann die schwere zweite Etappe bei der Rundfahrt Tirreno-Adriatico nach einem Ritt über matschige Schotterpisten im Finale einer dreiköpfigen Spitzengruppe und sicherte sich nach seinem Sieg beim Klassiker Omloop Nieuwsblad den nächsten Prestigeerfolg.

Van der Poel siegte nach 206 Kilometern von Camaiore nach San Gimignano knapp vor Pogacars Teamkollegen Isaac del Toro aus Mexiko und dem Italiener Giulio Pellizzari. Zuvor hatte sich das Trio auf einer durchnässten Schotterpassage abgesetzt. Del Toro übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung vom italienischen Auftaktsieger Filippo Ganna. Pogacar, der am Wochenende erneut beim Schotterrennen Strade Bianche triumphierte, ist bei der Rundfahrt nicht am Start.

Am 21. März kommt es zum mit Spannung erwarteten Klassiker-Duell von Pogacar und van der Poel bei Mailand-Sanremo. Der viermalige Tour-Champion konnte den Frühjahrsklassiker noch nie gewinnen, zweimal hatte sich in den vergangenen drei Jahren van der Poel den Sieg geschnappt. Auch bei der Flandern-Rundfahrt (5. April) und dem Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris-Roubaix (12. April) dürften sich die beiden Superstars wieder duellieren./tas/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:01 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen überwiegend fester -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus
Die asiatischen Börsen ziehen zur Wochenmitte ümehrheitlich an. Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen