Sport Clubs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sport Clubs äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Sport Clubs hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 SAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 86,1 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,4 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at