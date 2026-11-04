Sport Clubs präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sport Clubs hat am 01.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Sport Clubs 0,150 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Sport Clubs hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 126,3 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 105,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at