Sport Clubs stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sport Clubs präsentierte in der am 08.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,13 SAR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Im abgelaufenen Quartal hat Sport Clubs 104,3 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 89,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,380 SAR, nach 0,330 SAR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 376,24 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 327,43 Millionen SAR in den Büchern standen.
