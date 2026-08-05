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05.08.2026 06:31:29
Sport Clubs: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Sport Clubs hat am 02.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sport Clubs ein EPS von 0,070 SAR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 106,4 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 84,4 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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