SPORT/Der schnelle Absturz: Wenn Ex-Fußballer pleitegehen

BERLIN (dpa-AFX) - Millionen auf dem Konto, eine Jacht als Zuhause, ein eigenes Immobilienunternehmen: Christian Lell schien auch nach seiner aktiven Profikarriere abseits des Fußballplatzes auf Erfolgskurs zu sein. Doch von dem Mega-Vermögen ist nicht mehr viel übrig. Im August 2024 stellte er einen Insolvenzantrag für sein Unternehmen, 2025 verkaufte er dieses. Statt in Stadien vor großer Kulisse verdient der frühere Profi des FC Bayern München heute bei "Promi Big Brother" sein Geld.

Lells Geschichte zeigt, wie schnell sich die finanzielle Situation ehemaliger Profis verändern kann. Sie wirft eine Frage auf, die weit über den Einzelfall hinausgeht: Was bleibt, wenn die Karriere endet?

Wie lange verdienen Fußballprofis auf Topniveau?

Die Zeit als Profi-Fußballer mit einem Topgehalt ist begrenzt. "Wenn die auf dem Boden bleiben und sich nicht verletzen und alles gut läuft, dann haben die gute zehn, zwölf Jahre vor sich", sagt Christian Schmeckmann, Finanzberater und Mitbegründer des Versorgungswerks der Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV), über aufstrebende Kicker.

Auf Topniveau endet die Karriere heute oft schon mit etwa 32 Jahren. "Es gibt kaum noch 35-Jährige in der ersten Liga, weil das Spiel zu schnell geworden ist." Ausnahmen bestätigen die Regel: Manuel Neuer steht auch mit 40 Jahren noch für den FC Bayern zwischen den Pfosten.

Welche Ausgabenspiralen entstehen?

Teure Markenkleidung, leistungsstarke Autos und Luxusuhren: Schon bei jungen Talenten können die ersten größeren Einnahmen mit einem hohen Konsum einhergehen. "Gucci hier, Prada da, Louis Vuitton, alle laufen rum, als gäbe es kein Morgen mehr", sagt Danny Kukulies, Vermögensberater und Mitinitiator beim Angebot "Halbzeit Finanzen".

"Verdiene ich viel, gebe ich auch viel aus", sagt Christian Schmeckmann dazu. Wer seinen Lebensstil an hohe Gehälter gewöhne, müsse nach dem Karriereende womöglich kräftig sparen.

Doch das Karriereende kann auch abrupt durch eine Verletzung eintreten und damit die wichtigste Einnahmequelle versiegen lassen. Schmeckmann verweist deshalb auf Spielunfähigkeitsversicherungen, mit denen sich bestimmte finanzielle Folgen absichern lassen.

Auch Veränderungen im Privatleben können finanzielle Konsequenzen haben. Eine vorausschauende Planung sollte deshalb nicht nur Investitionen und laufende Ausgaben berücksichtigen, sondern auch mögliche Risiken. "Was da alles abgeht bei den ganzen Ehen. Danach sind die alle pleite, weil die alle aus Liebe geheiratet und keine Eheverträge gemacht haben. Das ist wie im wahren Leben", sagt er.

Welche Hilfen gibt es für Profi-Fußballer?

"Den Profisportlern wird alles abgenommen", sagt Schmeckmann. Während ihrer Karriere müssten sich Spieler um viele organisatorische Fragen kaum selbst kümmern. "Die werden zu sehr verwöhnt und werden gar nicht auf das richtige Leben vorbereitet." Nach dem Ende ihrer aktiven Zeit müssten sie deshalb häufig erst lernen, ihren Alltag eigenständig zu organisieren.

Die VDV organisiert nach eigenen Angaben mit Unterstützung der Bundesliga-Gruppe Schulungen in Nachwuchsleistungszentren und bei Profiteams. Dabei geht es um berufliche Alternativen, Ausbildungswege und die Planung der Zeit nach dem Sport. Das VDV-Versorgungswerk bietet zudem finanzielle Beratung und Unterstützung bei der Vorsorge an.

Auch "Halbzeit Finanzen" setzt auf finanzielle Bildung im Profifußball. Kukulies, selbst früher Fußballspieler, hat das Angebot gemeinsam mit Philipp Klewin, Torhüter beim FC Hansa Rostock, aufgebaut. Es soll Spieler dafür sensibilisieren, ihre Finanzen während der aktiven Karriere zu ordnen und sich frühzeitig mit der Zeit nach dem Fußball auseinanderzusetzen. "Bei uns geht es wirklich auch darum, den jungen Leuten schon mal aufzuzeigen, wie endlich Fußball auch ist."

Wie gehen Lell und Co. mit der Pleite um?

Wie schnell sich die finanzielle Situation nach dem Karriereende verändern kann, zeigt Christian Lells Geschichte. Bei "Promi Big Brother" sprach der Ex-Fußballer offen über die schwierige Zeit nach seiner aktiven Laufbahn. Der Tod seiner Schwester und der Abschied vom Profifußball stürzten ihn in eine Depression. Heute versucht er als Musiker und Social-Media-Unternehmer einen Neuanfang.

Ähnlich erging es Ex-Nationaltorwart Eike Immel. Trotz hoher Einnahmen während seiner aktiven Laufbahn musste er 2008 Privatinsolvenz anmelden. Heute sucht er im Reality-TV neue Möglichkeiten. "Es ist nicht meine Stärke, mit Geld umzugehen", sagte er vor seinem Auftritt bei der TV-Show "Das große Promi-Büßen", die Ende Oktober auf der Streaming-Plattform Joyn ausgestrahlt werden soll.

Welche Positiv-Beispiele gibt es?

Dass eine Profikarriere auch den Ausgangspunkt für neue berufliche Wege bilden kann, zeigt dagegen Mathieu Flamini. Der frühere Spieler von Olympique Marseille, dem FC Arsenal und der AC Mailand gründete gemeinsam mit einem Geschäftspartner das Biotechnologieunternehmen GF Biochemicals. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet biobasierte chemische Lösungen und Rohstoffe.

Auch andere ehemalige Profis haben sich frühzeitig wirtschaftlich aufgestellt. Ex-Nationalspieler Philipp Lahm und Mario Götze investierten in verschiedene Unternehmen und Start-ups. Lukas Podolski wiederum baute sich bereits während seiner Fußballkarriere mehrere geschäftliche Standbeine auf, darunter eine Dönerkette und das Modelabel "Strassenkicker"./lea/DP/zb