17.11.2025 22:41:38

SPORT: Deutschland für Fußball-WM 2026 qualifiziert

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Fußball-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die WM 2026 geschafft. Durch das 6:0 gegen die Slowakei in Leipzig sicherte sich die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Teilnahme an der Endrunde im kommenden Sommer in den USA, Mexiko und Kanada./aer/DP/he

