SPORT: DFB plant Aktionen für Klimaschutz an mehreren Wochenenden

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will sich mit einem sogenannten Aktionsspieltag an mehreren Wochenenden für den Klimaschutz einsetzen. Dies teilte der Verband am Montag mit. Angesetzt werden die Aktionen an unterschiedlichen Wochenenden bis Mitte Oktober, beginnend mit dem DFB-Pokal der Männer am letzten Juli-Wochenende. An den Aktionsspieltagen sollen zum Beispiel alle Spiele eine Minute später angepfiffen werden, das Zeitfenster soll für Durchsagen und Informationen zum Klimaschutz genutzt werden.

Im Fokus stehe "das gemeinsame Einsparen von Treibhausgasen", hieß es vom DFB. Im Rahmen einer Spendenaktion sollen zudem alle teilnehmenden Vereine 100 Euro für jedes geschossene Tor am Aktionsspieltag spenden./pre/DP/ngu