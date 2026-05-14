STADIUM Aktie
WKN DE: A3EB18 / ISIN: JP3399360001
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14.05.2026 08:23:24
Sport helping displaced Lebanese living in stadium to cope
More than a million people have been forced to flee their homes in southern Lebanon due to fighting between Israeli forces and Hezbollah. As many shelter in Beirut stadiums, sport is sometimes a welcome distraction.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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