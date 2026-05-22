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22.05.2026 13:03:20

Sport helping displaced Lebanese living in stadium to cope

More than a million people have been forced to flee their homes in southern Lebanon due to fighting between Israeli forces and Hezbollah. As many shelter in Beirut stadiums, sport is sometimes a welcome distraction.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
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