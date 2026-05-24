Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

STADIUM Aktie

STADIUM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EB18 / ISIN: JP3399360001

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24.05.2026 20:03:19

Sport helping displaced Lebanese living in stadium to cope

More than a million people have been forced to flee their homes in southern Lebanon due to fighting between Israeli forces and Hezbollah. As many shelter in Beirut stadiums, sport is sometimes a welcome distraction.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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