Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Minderheitsbeteiligung
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14.08.2026 19:58:38
Sport-Investment von Jeff Bezos: Amazon-Aktie bewegt sich nach Liverpool-Einstieg kaum
Der 62 Jahre alte US-Amerikaner, einer der reichsten Männer der Welt, ist Teil eines Konsortiums, das sich eine Minderheitsbeteiligung am englischen Spitzenclub gesichert hat. Das teilte der FC Liverpool mit.
Das Konsortium wird angeführt von Amit Bhatia, dem Schwiegersohn des milliardenschweren Stahlunternehmers Lakshmi Mittal. Für 30 Prozent der Anteile kassieren die amerikanischen Liverpool-Besitzer der Fenway Sports Group (FSG) der BBC zufolge zwischen 1,5 und 1,8 Milliarden Euro. FSG bleibt Hauptanteilseigner der Reds.
"Der FC Liverpool ist immer ein Club gewesen, der über eine Saison hinausschaut und Entscheidungen trifft, die die langfristigen Interessen des Vereins im Sinn haben", sagte FSG-Präsident Mike Gordon.
Die Amazon-Aktie reagiert auf die Neuigkeit kaum und gibt im NASDAQ-Handel zeitweise 0,68 Prozent auf 263,34 US-Dollar nach.
/lar/DP/he
LONDON (dpa-AFX)
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