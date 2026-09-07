|
07.09.2026 20:04:38
SPORT/Trotz 5:0-Führung: Ex-Siegerin Swiatek scheitert bei US Open
NEW YORK (dpa-AFX) - Die frühere Siegerin Iga Swiatek aus Polen ist bei den US Open bereits im Achtelfinale gescheitert und hat dabei eine hohe Führung verspielt. Die sechsmalige Grand-Slam-Turniergewinnerin unterlag der chinesischen Olympiasiegerin Zheng Qinwen mit 5:7, 3:6. Dabei lag Swiatek im ersten Durchgang bereits mit 5:0 vorn, zeigte jedoch Nerven, vergab insgesamt drei Satzbälle und verlor sieben Spiele in Serie.
Die frühere Weltranglisten-Vierte Zheng Qinwen hatte bereits in der dritten Runde gegen die Amerikanerin Madison Keys im dritten Satz mit 0:5 zurückgelegen, aber auch dort das Comeback geschafft. "Ich habe gezeigt, dass das kein Glück war", sagte sie. "Im ersten Satz habe ich sogar vergessen, wie es steht. So fokussiert war ich. Ich habe schon lange nicht mehr auf dem Centre Court gespielt."
Nach ihrem Olympiasieg bei den Sommerspielen von Paris 2024 ging es für die Chinesin zuletzt bergab, inzwischen steht sie nur noch auf Platz 121 der Weltrangliste. In New York musste sie sich deshalb durch die Qualifikation kämpfen und bestreitet im Viertelfinale damit nun bereits ihr achtes Spiel. "Ich bin nicht müde, ich bin ziemlich begeistert", sagte Zheng Qinwen./lü/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht nach Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.